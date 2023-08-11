11 августа, 15:46
Попытка госпереворота в Нигере

AFP: в Нигере сторонники мятежников проводят демонстрацию около французской военной базы

Они скандируют лозунги против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки

ПАРИЖ, 11 августа. /ТАСС/. Сторонники военных мятежников в Нигере проводят демонстрацию рядом с французской военной базой в столице страны - Ниамее. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP). По его данным, речь идет о нескольких тысячах человек.

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Отмечается, что манифестанты скандируют лозунги против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Базум остается под стражей в своей резиденции.

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара по возвращении 10 августа с саммита в Абудже заявил, что лидеры ECOWAS договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее".

После начала мятежа в Ниамее регулярно проходят манифестации в поддержку мятежников, на которых звучат антифранцузские лозунги. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж не потерпит нападений на своих граждан и загранучреждения, пообещав дать решительный ответ, если такие инциденты произойдут. Военные, совершившие в Нигере государственный переворот, обвинили Францию и ее союзников в намерении начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти Базума. 

Теги:
НигерФранцияБазум, МохамедПопытка госпереворота в Нигере
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