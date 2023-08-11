11 августа, 16:01
Попытка госпереворота в Нигере

ООН призвала в полной мере соблюдать права президента Нигера

Комиссар по правам человека Фолькер Тюрк расценил условия содержания Мохамеда Базума и членов его семьи под стражей как бесчеловечные

ЖЕНЕВА, 11 августа. /ТАСС/. Ответственные за задержание президента Нигера Мохамеда Базума лица должны обеспечить полное соблюдение его прав. Об этом заявил в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, расценивший условия содержания Базума и членов его семьи под стражей как бесчеловечные.

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"Лица, ответственные за задержание президента, должны обеспечить полное соблюдение и защиту его прав человека и прав всех других задержанных", - отметил Тюрк.

Он выразил "крайнюю обеспокоенность стремительно ухудшающимися условиями", в которых, по его словам, "произвольно удерживаются президент Нигера Мохамед Базум, его жена и сын". "Полученные мною заслуживающие доверия сообщения указывают на то, что эти условия содержания под стражей могут быть приравнены к бесчеловечному и унижающему достоинство обращению в нарушение международного права в области прав человека", - сказал верховный комиссар ООН. Он сослался на полученные им сообщения, согласно которым "электричество отключено", у Базума и членов его семьи "нет доступа к чистой питьевой воде в условиях жары в Нигере и к необходимым лекарствам". 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
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