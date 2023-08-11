Угроза интервенции и затяжного конфликта. Что известно о ситуации вокруг Нигера

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) приводит в боевую готовность свои силы, чтобы при необходимости начать военную операцию в Нигере - там в конце июля произошел переворот.

В ответ мятежники распорядились привести в боевую готовность уже армию Нигера. Кроме того, они пригрозили убить свергнутого ими президента Мохамеда Базума - именно его восстановления добивается ECOWAS.

ТАСС собрал главное о ситуации.

Итоги саммита ECOWAS

ECOWAS по итогам чрезвычайного саммита 10 августа поручило начальникам штабов стран - членов сообщества привести в готовность резервные силы.

Как сообщил президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара, в ходе встречи главы входящих в объединение государств согласились начать операцию в Нигере "как можно скорее".

Кот-д'Ивуар, по словам Уаттары, выставит для операции 850-1100 человек. Также в интервенции примут участие Бенин, Нигерия и другие страны.

План действий ECOWAS обсудят начальники Генштабов стран-членов в субботу в столице Ганы Аккре.

Действия мятежников

Сформированный мятежниками Национальный совет спасения родины распорядился привести армию Нигера в состояние боевой готовности.

В прошедшей на днях беседе с и. о. первого замгоссекретаря Викторией Нуланд представители военных пригрозили убить отстраненного президента Нигера Мохамеда Базума, если военное вмешательство со стороны соседних стран произойдет.

Сторонники мятежников продолжают выступления в поддержку новых властей. Сейчас несколько тысяч человек проводят демонстрацию близ французской военной базы в столице Нигера Ниамее, сообщает AFP.

Состояние Базума

По словам советника свергнутого президента Нигера по политическим вопросам Антинекара аль-Хасана, состояние здоровья Базума, который содержится под стражей в своей резиденции, вызывает серьезные опасения. Он считает, что "военные добиваются смерти президента".

Дочь отстраненного президента Зазия Базум в беседе с британской The Guardian предположила, что на ее отца "оказывают психологическое давление", для того чтобы он подписал "письмо об отставке".

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал прав Базума как человека и выразил "крайнюю обеспокоенность стремительно ухудшающимися условиями", в которых содержится президент. Они "могут быть приравнены к бесчеловечному и унижающему достоинство обращению", сказал Тюрк.

Реакция на решения ECOWAS

США, по сообщению госсекретаря Энтони Блинкена, присоединяются к призывам ECOWAS восстановить конституционный строй в Нигере и "ценят решимость" сообщества. В Пентагоне рассказали, что часть мятежников проходила подготовку в США. Там добавили, что все еще надеются на дипломатическое решение, а американские военнослужащие остаются на базах в Нигере. Африканское командование ВС США заверило, что принимает все меры для их защиты.

Франция выразила "полную поддержку" всем решениям саммита ECOWAS. Тем не менее Париж, пишет газета l'Opinion, готовится вывести из Нигера свой ограниченный контингент - около 40 солдат.

Поддержку позиции стран ECOWAS высказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок, а глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель потребовал освобождения Мохамеда Базума без предварительных условий.

С призывом к освобождению Базума, его родных и задержанных членов правительства, а также словами поддержки саммиту ECOWAS от имени Африканского союза выступил и председатель его комиссии Муса Факи Махамат.

Позиция России

МИД РФ заявил о поддержке Москвой посреднических усилий ECOWAS. Однако военный способ урегулирования кризиса в Нигере может привести к затяжному противостоянию в этой стране и резкой дестабилизации обстановки в Сахаро-Сахельском регионе, отметили в ведомстве.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предположил, что военная операция в Нигере будет проводиться при как минимум одобрении коллективного Запада, однако "важно не допустить кровавого сценария и продолжать искать дипломатические пути развязки". По его словам, военная интервенция в Нигер может стать началом большой африканской войны.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев высказал мнение, что однозначная поддержка Западом договоренностей стран - членов ECOWAS о военном вторжении в Нигер свидетельствует о том, что сообщество "может провести интервенцию в пользу колонизаторов". И по его мнению, "применение силы не только не успокоит ситуацию в Нигере и регионе, а наоборот, приведет к ее резкой дестабилизации".

Мнения экспертов

В Нигере произошло столкновение геополитических интересов нескольких мировых игроков, и один из них - США, считает старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН, эксперт дискуссионного клуба "Валдай" Елена Харитонова. По ее словам, Вашингтон при этом не заинтересован в возвращении власти Базума как проевропейского президента, поскольку при нем Нигер вопреки интересам США укреплял бы ресурсами Европу.

Самым опасным "последствием как самого кризиса в Нигере, так и разворачивающихся вокруг него событий, может стать внутриафриканская война между странами на западе Африки", заявил египетский политолог, эксперт в области международного права Абдалла аш-Шимауи. Он напомнил, что соседние Буркина-Фасо и Мали будут рассматривать любую военную интервенцию в Нигер как нападение на себя.

Между тем эксперт панафриканской независимой организации "Институт исследований в области безопасности" Питер Фэбришес считает, что Мали и Буркина-Фасо вряд ли смогут отправить войска на помощь Нигеру. По его словам, эти страны ослаблены, а пути, ведущие к Нигеру "почти целиком контролируются воинственными группировками экстремистов".