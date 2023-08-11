Таджикистан направил в города РФ инспекции для ознакомления с условиями жизни мигрантов

Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Уфе

ДУШАНБЕ, 11 августа. /ТАСС/. Власти Таджикистана направили в пять крупных российских мегаполисов - Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Уфу - рабочие группы для проверки условий жизни трудовых мигрантов. Об этом сообщило Министерство труда, миграции и занятости населения республики.

"По поручению правительства Таджикистана были организованы рабочие группы с целью ознакомления с условиями жизни трудовых мигрантов в России и проведения разъяснительных работ среди них. <...> Было организовано пять групп, они направлены в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу и Новосибирск", - говорится в сообщении.

В состав групп включены представители министерств. Процесс трудовой миграции находится под особым контролем президента Эмомали Рахмона, "принимаются практические меры по его регулированию, а также для защиты прав и интересов граждан Республики Таджикистан в Российской Федерации", уточнили в ведомстве.

На этой неделе Россию посетила министр труда Таджикистана Гулнора Кенджа Хасанзода. Она провела рабочую встречу с замглавы Минтруда Еленой Мухтияровой, обсудив вопросы организованного набора граждан республики для трудовой деятельности в РФ и перспективы открытия представительства паспортно-визовой службы в Душанбе. В этом городе работает представительство многофункционального миграционного центра Москвы, где предоставляют услуги для желающих поехать на заработки в Москву.