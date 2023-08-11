Расследование дела Хантера Байдена вывели на уровень спецпрокурора

Министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд уточнил, что такой статус получит прокурор в штате Делавэр Дэвид Уайсс

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Расследование дела сына президента США Хантера Байдена выводится с настоящего времени на уровень спецпрокурора. Об этом объявил министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд, уточнив, что такой статус получит прокурор в штате Делавэр Дэвид Уайсс, который занимается разбирательством дела.

"Во вторник на этой неделе господин Уайсс сообщил мне, что, по его мнению, его расследование достигло такой стадии, на котором ему следует продолжать работу как специальному прокурору. И он попросил, чтобы его назначили на эту должность. Рассмотрев его запрос и чрезвычайные обстоятельства, относящиеся к этому делу, я пришел к выводу, что интересам общественности отвечает его назначение на пост специального прокурора", - сказал глава Минюста США.

"Это назначение подтверждает мою приверженность предоставить господину Уайссу все ресурсы, которые он запрашивает. Оно также подтверждает, что господин Уайсс обладает всеми полномочиями, необходимыми для проведения тщательного расследования, а также для того, чтобы продолжать независимым образом делать шаги, которые он считает надлежащими, отталкиваясь только от фактов и закона", - убежден Гарленд. "В качестве спецпрокурора он продолжит обладать полномочиями, которыми пользовался ранее, по надзору над расследованием и выработке решений о том, выдвигать ли обвинения и, если да, где и когда", - заверил министр.