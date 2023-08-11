Зеленский уволил военкомов, над Москвой обезвредили беспилотник. Ситуация вокруг Украины

В рамках борьбы с коррупцией в ВСУ президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить всех военкомов и назначить на их места вернувшихся с фронта и получивших ранения военных.

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РФ пресекли попытку Киева осуществить атаку беспилотника по объекту в Москве, заявили в Минобороны России.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Вооруженные силы России за сутки отразили пять атак Вооруженных сил Украины на донецком направлении и три - на южнодонецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили две атаки штурмовых ВСУ, сказал он.

На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжили наступательные действия на широком фронте и улучшили тактическое положение в ряде районов Харьковской области, продолжил Конашенков. На запорожском направлении были отражены три атаки подразделений ВСУ и уничтожены четыре склада боеприпасов украинских сил. Кроме того, в районе города Запорожье поражен пункт временной дислокации иностранных наемников, добавил он.

Официальный представитель Минобороны РФ сообщил также, что на всех направлениях за сутки противник потерял до 575 бойцов.

Беспилотник в Москве

Средства радиоэлектронной борьбы РФ пресекли попытку Киева осуществить атаку беспилотника по объекту в Москве, заявили в Минобороны России. В министерстве уточнили, что беспилотник был подавлен средствами РЭБ и потерпел крушение в лесном массиве на западе Москвы. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обломки беспилотника упали в районе Карамышевской набережной.

Сеть украинских спецслужб

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что в России действует сеть украинских спецслужб - Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и Службы безопасности Украины (СБУ). Украинские спецслужбы, утверждает он, могут пользоваться этой сетью. При этом Подоляк добавил, что в происходящих на территории России "инцидентах" задействованы некие "неустановленные беспилотники".

Очередное совещание

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США Марк Милли провел в режиме видеоконференции совместный разговор с коллегами на Украине и в Великобритании Валерием Залужным и Тони Радакином при участии верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американского генерала Кристофера Каволи. Как сообщил официальный представитель КНШ Дейв Батлер, стороны обсудили ход боевых действий на Украине "и обменялись мнениями и оценками".

Обучат нескоро

Первая группа из шести украинских летчиков завершит обучение по управлению американскими истребителями F-16 только к следующему лету, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских военных. Эти пилоты составят половину эскадрильи, еще два пилота будут находиться в запасе. Вторая группа летчиков сможет завершить подготовку только к концу 2024 года, отмечает газета.

По ее данным, длительные сроки обучения связаны с тем, что летчикам необходимо пройти дополнительные четырехмесячные курсы английского языка в Великобритании, чтобы освоить терминологию, связанную с управлением истребителями. Несмотря на заявления лидеров ряда западных стран на саммите НАТО о том, что обучение украинских летчиков начнется в августе, "очевидно, что их планы все еще в процессе формирования", пишет издание.

Ракеты не обсуждаются

Власти Германии, вопреки сообщениям некоторых СМИ, пока не готовы передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, сообщила газета Bild со ссылкой на источники. По информации издания, и в ведомстве федерального канцлера, и в Минобороны опровергли информацию о том, что уже принято или в скором времени ожидается решение о поставках ракет Украине. "Сейчас не ведется подготовка к принятию решения на этот счет", - заявил газете высокопоставленный чиновник в правительстве, пожелавший сохранить анонимность.

Массовые увольнения

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки министра обороны Алексея Резникова и направления его послом в Великобританию, на место главы Минобороны претендуют два кандидата, сообщило издание "Украинская правда".

В пятницу Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по итогам которого распорядился освободить от должностей всех областных военкомов. "Цинизм и взяточничество во время войны - это государственная измена", - сказал он в видеообращении по итогам заседания. Зеленский поручил главкому ВСУ Валерию Залужному назначить на эти должности военных, побывавших в зоне боевых действий, и утративших там здоровье.

На Украине в последнее время часто возникают скандалы в связи с вручением повесток прямо на улицах, нередко это сопровождается применением силы. Украинские СМИ также сообщают, что сотрудники военкоматов за предоставление отсрочки или освобождение от призыва берут взятки в несколько тысяч долларов. Как отметил Зеленский в видеообращении, "кто-то брал наличными, кто-то криптовалютой".

Санкции США

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении крупных российских предпринимателей Петра Авена, Алексея Кузьмичева, Михаила Фридмана и Германа Хана, а также Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

В письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена говорится, что РСПП "вовлечен в технологический сектор экономики Российской Федерации", способствует импортозамещению и проводит встречи, на которых рассматривается в том числе выработка ответов на санкции Запада в отношении Москвы. "США продолжат предпринимать все надлежащие действия, чтобы привлекать к ответственности тех, кто обеспечивает войну (специальную военную операцию, СВО - прим. ТАСС) России против Украины и извлекает из нее выгоду", - утверждает Блинкен.

Как заявляет со своей стороны первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, "состоятельным российским элитам" следует избавиться от представления о том, что они смогут "вести дела как обычно", пока Москва проводит СВО.