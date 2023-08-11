11 августа, 16:49
Военная операция на Украине

Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Великобританией

Как сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, первые двусторонние договоры о гарантиях безопасности будут заключены до конца 2023 года

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Украина и Великобритания начали переговоры о предоставлении Киеву гарантий безопасности. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

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"Сегодня после наших американских коллег мы начали консультации с нашими друзьями, партнерами из Великобритании. <...> Эти гарантии помогут нам сформировать нашу обороноспособность", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

В Киеве надеются, что первые двусторонние договоры о гарантиях безопасности будут заключены до конца текущего года, отметил Ермак. По его словам, к декларации о долгосрочных гарантиях безопасности Украины, принятой Группой семи на полях саммита НАТО в Вильнюсе, присоединились уже 13 стран: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция. Ранее сообщалось, что аналогичные переговоры Украина начала с США.

Группа семи на полях саммита НАТО, состоявшегося 11-12 июля в Вильнюсе, приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украины. Документ, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал.

После принятия декларации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и потенциально очень опасным. 

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