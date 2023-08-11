WSJ: Египет отказался поставлять оружие Украине, несмотря на давление США

Представители США и Египта не стали подтверждать газете информацию о переговорах на этот счет

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. США с весны пытаются добиться от Египта начала поставок вооружений Украине, но Каир не поддается давлению. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, в первый раз американский министр обороны Ллойд Остин обратился к египетскому президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси с просьбой передать Украине артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты, системы ПВО и стрелковое оружие еще в марте нынешнего года, но однозначного ответа не получил. Позднее в частных беседах члены египетской администрации сообщили, что поставлять оружие Киеву не планируется.

Представители США и Египта не стали подтверждать газете информацию о переговорах на этот счет.

Ранее американский президент Джо Байден признавал, что запасы вооружений, которые его страна может поставить Украине, прежде всего артиллерийских снарядов, истощаются. Поэтому, по словам хозяина Белого дома, было принято решение передать Киеву кассетные боеприпасы.