Риттер считает, что выделение США $13 млрд на помощь Киеву не изменит ситуацию на земле

По мнению бывшего американского разведчика и инспектора ООН, Украина проиграла конфликт

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Украина проиграла конфликт, выделение США дополнительных средств на военную помощь Киеву ситуацию не изменит. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер.

Администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса США в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву, а также $8,5 млрд на содействие Украине и ряду других стран в сфере экономики и безопасности.

"Нет. Война уже проиграна. Ситуация в пользу России. Мы видим траекторию российского успеха", - отметил он, отвечая на вопрос, может ли повлиять выделение дополнительных средств на ситуацию на земле. "Украинское контрнаступление застряло. <...> Нет такого количества денег, которое бы это исправило", - считает эксперт.

"Это не вопрос того, имеется ли у украинцев достаточно снаряжения. Вы можете дать им всю имеющуюся в мире технику, но если они не обучены обращению с ней, то не смогут ее применять должным образом. Это путь к катастрофе", - сказал экс-разведчик США. Риттер указал на плохую подготовку украинских военнослужащих. "Россия же имеет хорошо обученных, хорошо снаряженных военных. Ситуация в их пользу", - заявил Риттер.