WSJ: Иран замедлил темпы накопления обогащенного урана

По данным газеты, это может послужить поводом для возобновления переговоров с США по ядерной проблематике осенью

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Иран значительно снизил темпы создания запасов высокообогащенного урана, что может быть шагом к возобновлению переговоров с США по ядерной проблематике уже этой осенью. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Иран также якобы снизил уровень обогащения доли ранее накопленных запасов обогащенного урана. Как утверждает газета, Тегеран предпринял такие действия в рамках усилий по возобновлению переговоров с США по ядерной проблематике. По информации The Wall Street Journal, представители американской администрации ранее сообщили Ирану, что готовы рассмотреть возможность возвращения в ближайшие месяцы к переговорам, которые фактически прекратились осенью 2022 года, если в течение лета Тегеран предпримет конкретные шаги по сокращению ядерной программы.

Издание отмечает, что Иран пока все равно якобы сохраняет значительные запасы урана, обогащенного до уровня 60%, которых может быть достаточно для создания двух ядерных устройств.

В четверг стало известно, что США и Иран также достигли соглашения об обмене заключенными, причем в рамках этих договоренностей Тегеран получит $6 млрд из своих активов, замороженных в США.