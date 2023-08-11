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обновлено 11 августа, 18:41
Военная операция на Украине

В США заявили, что программа обучения украинских пилотов управлению F-16 не разработана

В Белом доме назвали одной из причин этого фактор владения английским языком

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Разработка программы обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 не завершена, нельзя игнорировать и фактор владения английским языком. Об этом заявил в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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"Мы работаем с нашими европейскими партнерами, вы упомянули Данию и Нидерланды, по разработке учебной программе, которую могут начать украинские пилоты. Эта работа продолжается, остаемся в контакте с европейскими партнерами по разработке программы, - сказал Кирби. - Существует связанный с английским языком момент, который мы не можем игнорировать. Потому что все ручное управление на английском, все системы контроля внутри самолета также на английском. Поэтому пилоты должны, по крайней мере, обладать основными навыками языка, чтобы летать".

США будут готовы при возникновении сложностей у Европы вести на своей территории обучение украинских военных пилотированию F-16, сообщили в Белом доме. 

Теги:
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