Канцлер ФРГ отверг любую форму сотрудничества с партией "Альтернатива для Германии"

Олаф Шольц считает, что то же самое относится и к районным, городским и муниципальным советам

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц отверг любую форму сотрудничества с партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая в настоящее время занимает второе место в рейтинге популярности политических объединений ФРГ. Свою точку зрения он высказал в интервью газете Thueringer Allgemeine.

"С этой партией не может и не должно быть никакого сотрудничества", - сказал Шольц. То же самое, по его мнению, относится и к районным, городским и муниципальным советам. "Я не вижу причин для взаимодействия и в местных органах власти", - подчеркнул канцлер ФРГ. "Тот, кто хочет, чтобы детский сад был построен, может сам внести такое предложение. Для этого ему не нужна крайне правая партия", - отметил он.

Отвечая на вопрос, является ли ситуация в региональном парламенте Тюрингии, где "Альтернатива для Германии" уже несколько раз получала большинство, проблемой, Шольц сказал, что "проблема заключается в том, что АдГ получает так много поддержки - от избирателей, которые поддерживают экстремистские цели партии, но также и от тех, кто на самом деле считает эти цели ложными, но хочет выразить свою обеспокоенность или протест своим выбором". Речь должна идти о том, чтобы вернуть этих избирателей, резюмировал он.

"Альтернатива для Германии" была образована в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. На протяжении длительного времени партия концентрировалась в основном на экономической повестке, однако по мере усугубления миграционного кризиса в ЕС она начала наращивать популярность, используя тему беженцев. На выборах в Бундестаг в 2017 году АдГ набрала 12,6% голосов, став третьей силой в парламенте, а в 2021 году - 10,3%, уступив четырем партиям.

В ФРГ партию считают правопопулистской. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональных уровнях. АдГ, согласно последним опросам общественного мнения, в случае проведения парламентских выборов сейчас могла бы занять второе место после блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Ее рейтинг колеблется на уровне 20-22%, она опережает даже Социал-демократическую партию Германии Шольца.