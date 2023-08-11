11 августа, 18:24
Попытка госпереворота в Нигере

Белый дом сообщил об отсутствии информации об угрозах жизни президенту Нигера

В Вашингтоне заявили, что неоднократно призывали к освобождению и восстановлению на посту Мохамеда Базума

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. США не могут подтвердить информацию о том, что военные в Нигере угрожают убить отстраненного от власти президента Мохамеда Базума. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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"У меня нет какой-либо информации о появившихся в прессе сообщениях об угрозе его жизни. Он остается под стражей, и мы неоднократно призывали к его освобождению и восстановлению на посту", - сказал он.

"Я не могу говорить с какой-либо долей уверенности о состоянии его здоровья и не могу подтвердить сообщения в прессе о потенциальных угрозах его жизни", - добавил Кирби.

10 августа агентство Associated Press сообщило, что лидеры военных в Нигере якобы заявили и.о. первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, что намерены убить отстраненного президента страны Базума в случае военного вмешательства со стороны соседних государств для восстановления его власти. 

Теги:
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