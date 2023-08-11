В столице Нигера проходит многотысячная мирная манифестация перед военной базой Франции

В частности, манифестанты публично выражают негативное отношение к Экономическому сообществу стран Западной Африки

РАБАТ, 11 августа. /ТАСС/. Многотысячная мирная манифестация сторонников созданного военными мятежниками Нигера Национального совета спасения родины (НССР) проходит в столице африканской страны - Ниамее. Фрагменты видеотрансляции уличной акции опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) информационный портал MintPress News.

Огромная толпа собралась перед военной базой Франции в Ниамее. Люди, размахивая национальными флагами Нигера, выкрикивают: "Долой Францию! Долой ЭКОВАС!" Некоторые участники уличной акции держат транспаранты с надписями, осуждающими политику Парижа в Нигере и регионе.

Кроме того, манифестанты публично выражают негативное отношение к Экономическому сообществу стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое заявило о готовности осуществить военную интервенцию в Нигер для восстановления власти отстраненного военными президента Мохамеда Базума.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Базум остается под стражей в своей резиденции.

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара по возвращении 10 августа с саммита ЭКОВАС в Абудже заявил, что лидеры Сообщества договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее".

Ранее стало известно, что сформированный мятежниками Нигера военный совет распорядился привести армию в состояние боевой готовности на фоне заявлений ЭКОВАС о готовности начать интервенцию.