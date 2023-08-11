11 августа, 18:24,
обновлено 11 августа, 18:39
Военная операция на Украине

США допускают, что боевые действия на Украине будут идти и в 2024 году

AP photo/ Libkos
© AP photo/ Libkos

В Белом доме заявили о готовности в связи с этим обращаться к Конгрессу с дальнейшими запросами на оказание помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Американская администрация не исключает, что военные действия на Украине будут идти и в 2024 году, готова в связи с этим обращаться к Конгрессу США с дальнейшими запросами на оказание помощи Киеву. Об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя обращение в четверг исполнительной ветви власти США к законодательной с запросом на дополнительную помощь Украине в 2023 финансовом году.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"И мы комфортно себя чувствуем в плане того, чего добиваемся в дополнительном запросе. Мы считаем, что это - надлежащий объем, который надо запрашивать. С учетом состояния боевых действий на Украине в настоящее время, а также чрезвычайно отчетливой возможности того, что боевые действия все еще будут продолжаться, когда мы будем входить в первый квартал следующего года, двигаться к осени", - утверждал Кирби. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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