Минобороны Украины утверждает, что не поставляло некачественные куртки для ВСУ

Генеральная прокуратура страны ранее возбудила уголовное дело по этому факту

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Минобороны Украины непричастно к закупкам некачественной формы для подразделений сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), по фактам которых генеральной прокуратурой страны возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Минобороны не осуществляло закупку формы для подразделения территориальной обороны ВСУ, в отношении которого проводится расследование", - говорится в Telegram-канале министерства. Отделения министерства не имеют отношения ни к закупкам формы, ни к определению потребности, поиску исполнителя, заключению договора, подчеркнули в ведомстве.

Ранее офис генерального прокурора Украины сообщил о поставках некачественной форменной одежды для армии страны, повлекших за собой ущерб на сумму более чем 35 млн гривен (свыше $947 тыс.). По данным следствия, в 2022 году между одной из воинских частей и швейной фабрикой были заключены договоры на поставку форменной одежды для военнослужащих подразделений сил теробороны ВСУ. Согласно договору, предусматривалась поставка ветровлагозащитных и утепленных зимних курток, а также летних полевых костюмов для украинской армии, но они оказались ненадлежащего качества, информировали в генпрокуратуре. Правоохранители разоблачили директора фирмы, предъявив ему обвинения в завладении средствами.

Как выяснило украинское издание "Зеркало недели", стоимость курток была завышена втрое. Отмечалось, что осенью 2022 года военное ведомство заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для вооруженных сил страны. Согласно сопроводительным документам, в одной из партий на Украину должны были поставить 4 900 курток общей стоимостью $142 тыс. Однако в итоге цена выросла до $421 тыс. - с $29 до $86 за штуку.

В январе 2023 года Минобороны Украины оказалось в центре коррупционного скандала. Тогда в украинских СМИ появились сообщения о злоупотреблениях чиновников ведомства при закупках продовольствия для армии. В результате скандала посты потеряли замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замдиректора департамента госзакупок Минобороны Богдан Хмельницкий, бывший замглавы предприятия "Промоборонэкспорт" Владимир Терещенко. Всем им предъявлены обвинения в растрате и хищениях. Появлялись слухи и о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова, однако этого не произошло.

О борьбе с коррупцией на Украине

По оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия властей Украины, которые преподносятся как "борьба с коррупцией" являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков, а сама коррупция практически во всех сферах продолжает процветать. Недавно заместитель главы Национального агентства Украины по предотвращению коррупции Артем Сытник признал, что в стране замалчиваются факты коррупции "чтобы не навредить" имиджу государства, а "чиновники этим пользуются". Его заявление прозвучало на следующий день после того, как украинские компании опубликовали обращение, в котором призвали президента остановить накрывшую страну коррупцию и рейдерские атаки.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, в котором борьбу с коррупцией, отмыванием денег, работу по деолигархизации и статусу меньшинств оценили на тройку по пятибалльной шкале. Власти Украины отмечали, что Киев ожидал от Еврокомиссии более высоких оценок выполнения рекомендаций.