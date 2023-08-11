AFP: Мали аннулировала разрешение на полеты авиакомпании Air France

Отмечается, что отзыв разрешения продлится до октября

ПАРИЖ, 11 августа. /ТАСС/. Власти Мали отозвали разрешение на полеты в страну французской авиакомпании Air France в ответ на принятое ей ранее решение временно отменить все рейсы в республику. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Государственное агентство гражданской авиации Мали.

"В связи с невыполнением (графика полетов - прим. ТАСС) разрешение на осуществление рейсов аннулировано", - приводит агентство заявление авиарегулятора.

Отмечается, что отзыв разрешения носит временный характер и продлится до октября.

В свою очередь в авиакомпании заявили, что "находятся в контакте с французскими властями и постоянно отслеживают развитие ситуации в странах, куда летают ее самолеты".

7 августа Air France приостановила полеты в Мали и Буркина-Фасо. Кроме того, перевозчик прекратил выполнять рейсы в Нигер в связи с закрытием воздушного пространства этой страны военными мятежниками. Как отмечает AFP, 11 августа полеты в Мали и Буркина-Фасо должны были возобновиться, однако авиакомпания продлила приостановку полетов до 18 августа включительно "в связи с государственным переворотом в Нигере и геополитической ситуацией в Сахельском регионе".