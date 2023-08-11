СМИ: лидер турок-киприотов отказался от встречи с главой Кипра и помощником генсека ООН

По данным портала Philenews, контакты представителей двух общин с помощником Антониу Гутерриша пройдут раздельно

НИКОСИЯ, 11 августа. /ТАСС/. Лидер турок-киприотов Эрсин Татар отклонил предложение президента Республики Кипр Никоса Христодулидиса провести совместную встречу с помощником генсека ООН Мирославом Енчей, когда тот будет находиться с визитом на острове 27-29 августа. Об этом сообщил, ссылаясь на свои источники, новостной портал Philenews, который является электронной версией газеты Phileleftheros. По его данным, визит Енчи призван подготовить почву для трехсторонней встречи лидеров греческой и турецкой общин Кипра с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в сентябре в Нью-Йорке.

Причины отказа Татара встречаться совместно с Христодулидисом и Енчей не называются. Известно лишь, что о его решении представители ООН проинформировали власти Республики Кипр. Предполагается, что контакты лидеров двух общин с помощником Гутерриша пройдут раздельно.

Ранее Христодулидис заявлял, что предложил Татару провести в сентябре совместную встречу в Нью-Йорке с генсеком ООН, и его реакция якобы была положительной. Власти в Никосии считают, что встреча с Гутерришем могла бы состояться на полях сессии Генсассамблеи ООН по завершении ее общеполитической дискуссии.

Усилия нынешнего руководства Республики Кипр направлены на то, чтобы попытаться выйти из тупика и возобновить прерванные в 2017 году переговоры под эгидой ООН между греками-киприотами и турками-киприотами. Инициативы Христодулидиса предполагают более активную вовлеченность ЕС в решение проблемы. При этом в Никосии поясняют, что Евросоюз не будет подменять собой ООН. Однако Татар, занимающий пост президента непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), заявил, что приостановленный переговорный процесс может возобновиться только при подтверждении равного суверенитета и равноправного международного статуса ТРСК.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать проблему пока не привели к результату.