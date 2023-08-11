МИД Судана считает действия спецпосланника генсека ООН одной из причин начала конфликта

Официальный представитель ведомства Али ас-Садик заявил, что Волкер Первес исключил из переговорного процесса некоторые силы в стране, ищущие решения кризиса

КАИР, 11 августа. /ТАСС/. МИД Судана выступил с утверждением, что действия спецпосланника генерального секретаря ООН Волкера Первеса "являются одной из причин начала в стране вооруженного конфликта" между армией и силами быстрого реагирования (спецназа). Соответствующий комментарий сделал официальный представитель суданского внешнеполитического ведомства Али ас-Садик информационному агентству SUNA.

По его словам, Первес "исключил из [переговорного процесса] некоторые силы в стране, ищущие решения кризиса". "Первес сотрудничал с конкретными сторонами, работал предвзято и превышал полномочия миссии ООН в стране, которая должна быть нейтральной", - подчеркнул представитель МИД. Он указал также, что правительство объявило Первеса "персоной нон грата, и для него он больше не является спецпосланником генсека ООН". Ас-Садик выступил с просьбой к главе всемирной организации "ускорить процесс назначение нового представителя на смену Первесу.

Представитель МИД Судана сообщил также, что делегация, представляющая интересы армии, не намерена возвращаться к переговорному процессу в городе Джидда "до тех пор, пока силы быстрого реагирования не возьмут на себя обязательство покинуть гражданские объекты".

В апреле возглавляющий Суверенный совет Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан обвинил Первеса во вмешательстве во внутренние дела страны, превышении полномочий и пригрозил высылкой.