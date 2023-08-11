Белый дом надеется на мирное урегулирование кризиса в Нигере

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби отметил, что конфликт можно решить без насилия

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают исходить из того, что кризис в Нигере может быть урегулирован мирным путем при помощи политико-дипломатических средств. Об этом сообщил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, комментируя предупреждения Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) о готовности осуществить военную интервенцию в Нигер для восстановления в должности отстраненного в результате мятежа президента Мохамеда Базума.

"Мы все еще считаем, что дипломатия - это лучший путь, что применять здесь следует прежде всего ее", - заявил представитель Белого дома. По его словам, США поддержали ранее призыв ECOWAS к мирному урегулированию и возвращению к конституционному порядку в Нигере. "Да, мы все еще концентрируем внимание на дипломатических усилиях, мы все еще думаем, что имеется пространство для этого", - подчеркнул Кирби.

"И, разумеется, мы бы хотели увидеть мирное урегулирование этого [конфликта], без применения насилия, без того, чтобы кто-то пострадал. Так мы к этому подходим. Мы бы не придерживались такой позиции, если бы считали, что шансов у дипломатии больше нет", - отметил сотрудник СНБ. "Мы ясно довели эту позицию до сведения не только общественности <...>, но и в частном порядке до членов военной хунты [в Нигере]", - добавил он.

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара по возвращении 10 августа с саммита ECOWAS в Абудже заявил, что лидеры стран - членов объединения договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее". Сформированный нигерскими мятежниками военный совет распорядился привести армию в состояние боевой готовности в свете заявлений ECOWAS о планах начать интервенцию.