Государство - член ECOWAS Кабо-Верде выступило против военного вмешательства в Нигер

Президент страны Жозе Мария Невиш подчеркнул, что сообщество должно "вести интенсивные переговоры и решать проблемы дипломатическим путем"

ПАРИЖ, 11 августа. /ТАСС/. Республика Кабо-Верде, входящая в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS), выступает против военного вмешательства в Нигер под эгидой сообщества. Об этом заявил президент страны Жозе Мария Невиш.

"Мы все должны работать над восстановлением конституционного порядка в Нигере, но ни в коем случае не с помощью военного вмешательства или вооруженного конфликта в текущий момент. Мы должны вести интенсивные переговоры и решать проблемы дипломатическим путем, поскольку любое военное вмешательство усугубит ситуацию и превратит регион во взрывоопасную зону", - приводит агентство Agence France-Presse слова главы государства.

Он уточнил, что Кабо-Верде "вряд ли присоединится" к возможной военной операции в Нигере.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Базум остается под стражей в своей резиденции.

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара по возвращении 10 августа с саммита ECOWAS в Абудже заявил, что лидеры Сообщества договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее".

Ранее стало известно, что сформированный мятежниками Нигера военный совет распорядился привести армию в состояние боевой готовности на фоне заявлений ECOWAS о готовности начать интервенцию.