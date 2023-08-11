Президент Бразилии собирается предложить Байдену инвестировать в его страну

Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что встреча с президентом США может состояться в сентябре

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 августа. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен предложить своему американскому коллеге Джо Байдену отказаться от спонсирования войн и перенаправить американские инвестиции на проекты развития в его стране.

По словам бразильского лидера, он рассчитывает встретиться с президентом США во время своей поездки на открытие очередной Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2023 года. "Я скажу ему: послушай, Байден, США уже многие годы только и думают, что о войне, и не задумываются об инвестициях в Бразилию. Потрать немного денег, инвестируй в нашу страну, и это принесет ей мир", - сказал он в пятницу на презентации "Новой программы ускоренного развития".

Глава государства отметил значительный интерес к инвестициям в Бразилию со стороны иностранцев. "Я недавно вернулся с саммита ЕС - СЕЛАК [Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна], и я чувствую со стороны Европы желание вернуться в Латинскую Америку. Европа уступает Индии, Китаю. США обеспокоены Китаем, а Европе нужна Латинская Америка", - сказал он.

Политик подчеркнул важность привлечения иностранных капиталовложений в реализацию новой программы, на которую, как заявляют в правительстве, потребуется порядка $350 млрд. Для этого он собирается поручить своим министрам отправиться в зарубежные поездки для поиска инвесторов. Он также заявил о желании привлечь китайский и арабский капиталы.

При этом, отметил Лула да Силва, руководящая роль в реализации инвестиционных планов должна принадлежать не частному сектору, а государству.