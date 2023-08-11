В Белом доме объяснили слова Байдена о "тикающей часовой бомбе" Китае

В ведомстве утверждают, что президент США имел ввиду внутренние проблемы КНР

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби объяснил, что президент США Джо Байден имел в виду внутренние проблемы Китая, когда назвал его "тикающей часовой бомбой", выступая в четверг на мероприятии в штате Юта по сбору средств на свою предвыборную кампанию.

"Президент говорил о внутренних проблемах, с которыми сталкивается Китай, некоторые из них связаны с экономикой, некоторые - с социальной сферой и областью культуры. Вот, что он имел в виду. Он говорил о внутренних сложностях, которые могут серьезно влиять на то, как они [китайцы] взаимодействуют с миром. А то, как они взаимодействуют с миром, беспокоит нас, это беспокоит нас непосредственным образом", - сказал Кирби на брифинге для журналистов.

Он утверждал, что Пекин вынуждает страны во всем мире действовать не из своих собственных интересов, а из китайских.

Как следует из распространенной в пятницу Белым домом стенограммы выступления Байдена, он назвал Китай "тикающей часовой бомбой", указав на снижение темпов экономического роста КНР и безработицу. Американский лидер отметил, что, возглавив свою страну, взял курс на укрепление "разваливающегося Североатлантического альянса" и изоляцию России. "На сегодняшний день мы изолировали Россию. Теперь мы имеем дело с Китаем. Китай - это во многих случаях тикающая часовая бомба. <...> Китай [с точки зрения экономики] рос со скоростью 8% в год <...>, а теперь [темпы] ближе к 2% в год", - сказал Байден.

Тем не менее он утверждал, что стремится к "рациональным отношениям" с Пекином и не желает причинять вред КНР. "Мы не ищем вражды с Китаем, мы стремимся к рациональным отношениям. Я не хочу причинить вред Китаю. Но я наблюдал за действиями КНР, поэтому собрал то, что называется Quad (Четырехсторонний диалог по безопасности с участием Австралии, Индии, США и Японии - прим. ТАСС)", - сказал президент. Он добавил, что выстраивать отношения с США в противовес Китаю хотят Вьетнам, Камбоджа и Филиппины.

В СНБ при этом убеждены, что подобные заявления Байдена, а также недавнее решение американской администрации ограничить инвестиции в технологическую сферу КНР не должны мешать двум государствам налаживать отношения. "Это трудные, это сложные двусторонние отношения, возможно, наиболее весомые во всем мире. Президент понимает это, он встречался с [председателем КНР] Си [Цзиньпином] на Бали, и они согласились с тем, что им обоим следует ответственно руководить этими отношениями <...>. Но ответственно не значит соглашаться во всем", - сказал в пятницу на брифинге Кирби.