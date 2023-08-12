В МИД Италии заявили, что в Африке должна преобладать дипломатия

Комментируя ситуация в Нигере, глава внешнеполитического ведомства Антонио Таяни призвал избегать войны и решать конфликт при помощи диалога

РИМ, 12 августа. /ТАСС/. Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни вновь выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Нигере.

"Думаю, что стабильность - это правильный инструмент для борьбы с терроризмом, бедностью, болезнями, изменением климата. Дипломатия и диалог должны преобладать, а не война, - приводит его слова агентство ANSA. - Мы не должны больше производить впечатление колонизаторов <…> Европа не должна больше ошибаться".

Президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара по возвращении 10 августа с саммита ECOWAS в Абудже заявил, что лидеры Сообщества договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее".

Ранее стало известно, что сформированный мятежниками Нигера военный совет распорядился привести армию в состояние боевой готовности на фоне заявлений ECOWAS о готовности начать интервенцию.