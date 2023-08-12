11 августа, 21:24
Попытка госпереворота в Нигере

Комиссар ECOWAS исключил причастность ЧВК "Вагнер" к перевороту в Нигере

При этом Абдель-Фатау Мусах отметил, что компания может извлечь выгоду из сложившейся ситуации

ДУБАЙ, 12 августа. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) не считает, что ЧВК "Вагнер" каким-либо образом могла быть причастна к перевороту в Нигере. Об этом, как сообщил катарский телеканал Al Jazeera, заявил комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель-Фатау Мусах.

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По его утверждению, "группа "Вагнер" не причастна к перевороту в Нигере, однако может извлечь выгоду из происходящего". Мусах также отметил, что сообщество "не позволит снова превратить Западную Африку в арену прокси-войн".

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара по возвращении 10 августа с саммита ECOWAS в Абудже сообщил, что лидеры стран - членов объединения договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее". Сформированный нигерскими мятежниками военный совет распорядился привести армию в состояние боевой готовности в свете заявлений ECOWAS о планах начать интервенцию. 

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НигерПопытка госпереворота в Нигере
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