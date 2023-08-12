Британия поддержала готовность ECOWAS разрешить кризис в Нигере любыми способами

В МИД Великобритании также призвали немедленно освободить свергнутого президента Мохамеда Базума и его семью

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Великобритания выразила поддержку позиции Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), которое ранее заявило о готовности осуществить военную интервенцию в Нигер для восстановления в должности отстраненного в результате мятежа президента Мохамеда Базума.

"Соединенное Королевство поддерживает призыв ECOWAS восстановить конституционный порядок и демократию в Нигере. Мы приветствуем решимость ECOWAS использовать все способы для мирного урегулирования. Мы поддерживаем демократию в Нигере", - отмечается в заявлении МИД Великобритании.

"Мы поддерживаем ECOWAS в осуждении незаконного задержания президента Мохамеда Базума, его семьи и членов правительства, а также недопустимых условий их содержания и призываем к их немедленному освобождению", - говорится в коммюнике.

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара по возвращении 10 августа с саммита ECOWAS в Абудже заявил, что лидеры стран - членов объединения договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее". Сформированный нигерскими мятежниками военный совет распорядился привести армию в состояние боевой готовности в свете заявлений ECOWAS о планах начать интервенцию.