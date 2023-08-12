Блинкен обсудил с экс-главой Нигера отказ мятежников освободить из-под стражи семью Базума

Госсекретарь США в телефонном разговоре с Махамаду Иссуфу также затронул вопрос ухудшения условий содержания свергнутого президента

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе с бывшим президентом Нигера (2011-2021) Махамаду Иссуфу обсудил ухудшение условий содержания отстраненного от власти лидера этой африканской страны Мохамеда Базума и отказ мятежников освободить из-под стражи членов его семьи. Об этом сообщил в пятницу руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил сегодня с бывшим президентом Нигера Махамаду Иссуфу. Госсекретарь выразил беспокойство в связи с тем, что президент Базум и его семья по-прежнему незаконно удерживаются, а условия [их жизни] ухудшаются. Госсекретарь сообщил, что его особенно тревожит отказ захвативших власть в Нигере освободить членов семьи Базума в качестве жеста доброй воли", - говорится в заявлении Миллера.

Отмечается, что США по-прежнему "привержены поиску мирного решения, которое позволит Нигеру оставаться сильным партнером в сфере безопасности и регионального развития".