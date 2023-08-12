Член Палаты представителей внес в Конгресс статьи об импичменте Байдена

Грег Стюби считает, что лидер США "подорвал добропорядочность своей администрации, дискредитировал должность президента" и предал оказанное ему доверие

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Член Палаты представителей Грег Стюби (республиканец от штата Флорида) поставил в Конгрессе вопрос об импичменте президента США Джо Байдена, обвинив его в дискредитации должности президента и нарушении принципов верховенства права. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте конгрессмена в пятницу.

"Уже давно пора подвергнуть импичменту Джо Байдена. Он подорвал добропорядочность своей администрации, дискредитировал должность президента, предал доверие, которое ему оказывали как президенту, и действовал в нарушение принципов верховенства права и справедливости в ущерб американским гражданам. Доказательства этого растут с каждым днем, преступная семья Байдена лично наживалась на государственных должностях Байдена за счет взяток, угроз и мошенничества. Нельзя позволить Джо Байдену и дальше сидеть в Белом доме и распродавать нашу страну", - убежден законодатель.

Статьи об импичменте Байдена вносятся в американский Конгресс не в первый раз. Ранее с этой инициативой неоднократно выступали законодатели Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) и Лорен Боберт (республиканка от штата Колорадо). О намерении начать процедуру импичмента заявлял и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния). Он считает, что это единственный способ узнать правду о вовлеченности Байдена и его семьи в коррупционные схемы. Тем не менее никакие шаги для реализации этих намерений на практике предприняты до сих пор не были.