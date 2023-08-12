11 августа, 22:47

Суд запретил Трампу публиковать "чувствительную информацию" по делу о штурме Капитолия

AP Photo/ Ben Gray
Дональд Трамп
© AP Photo/ Ben Gray

Спецпрокурор Джек Смит требовал запретить экс-президенту США делиться любой информацией, касающейся этого дела

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Судья Федерального суда округа Колумбия Таня Чаткэн запретила бывшему президенту США Дональду Трампу обнародовать "чувствительную информацию" по делу о беспорядках на Капитолийском холме в январе 2021 года. Об этом говорится в опубликованных в пятницу документах суда.

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"Ответчик и его адвокаты не должны прямо или косвенно делиться чувствительными материалами или их содержанием с каким-либо физическим или юридическим лицом", - указывается в тексте.

Таким образом, Чаткэн лишь отчасти удовлетворила ходатайство спецпрокурора США Джека Смита, требовавшего запретить команде Трампа делиться любой информацией, связанной с этим делом. Прокуратура объясняла свое требование тем, что распространение подобных сведений может помешать беспристрастному рассмотрению дела, в частности, испугать свидетелей. В ходатайстве приводилось сообщение Трампа в социальной сети Truth Social. В нем экс-президент обвинял политических оппонентов в преследовании и обещал ответить им тем же. 

Теги:
СШАТрамп, Дональд
© Информационное агентство ТАСС
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