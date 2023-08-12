Манифестанты в Ниамее потребовали вывода французских военных из Нигера

Участники акции протеста также выразили негативное отношение к ECOWAS, которое ранее заявило о готовности осуществить военную интервенцию для восстановления власти отстраненного президента Мохамеда Базума

РАБАТ, 12 августа. /ТАСС/. Участники состоявшейся в Ниамее многотысячной мирной манифестации потребовали вывода находящегося в стране на постоянной основе французского воинского контингента. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. По его данным, в Нигере наблюдается рост антифранцузского народного движения.

В пятницу в Ниамее состоялась массовая уличная акция сторонников созданного военными мятежниками Нигера Национального совета спасения родины. Толпа, собравшаяся перед французской военной базой, размахивая национальными флагами Нигера, выкрикивала: "Долой Францию! Долой ECOWAS!" Некоторые участники уличной акции держали транспаранты с надписями, осуждающими политику Парижа в Нигере и регионе.

Кроме того, манифестанты публично выражали негативное отношение к ECOWAS, которое заявило о готовности осуществить военную интервенцию в Нигер для восстановления власти отстраненного военными президента Мохамеда Базума.

По данным СМИ, в Нигере в настоящее время находится по меньшей мере 1,5 тыс. французских военнослужащих.