СМИ: Афины и Киев при участии США готовят двустороннее соглашение о гарантиях безопасности

Стороны, в частности, обсуждают, как привести двусторонние отношения между Грецией и Украиной в соответствие с духом декларации лидеров Группы семи, пишет газета Kathimerini

АФИНЫ, 12 августа. /ТАСС/. Греция при участии США ведет переговоры с Украиной о заключении двустороннего соглашения по предоставлению гарантий безопасности. Об этом сообщила греческая газета Kathimerini.

"Афины и Киев недавно провели прямые переговоры, чтобы заключить двустороннее соглашение, результатом которого станет своего рода обязательство со стороны Греции предоставить гарантии безопасности в нескольких секторах, а не только в обороне", - пишет издание. По его сведениям, в более широком политическом плане обе стороны обсуждают, как привести двусторонние отношения между Грецией и Украиной в соответствие с духом декларации лидеров Группы семи (G7). Обсуждение о политических аспектах вопроса в настоящее время проходит на уровне министерств иностранных дел.

Газета отмечает, что в этих контактах принимают участие и американцы. По данным издания, долгосрочные цели включают восстановление Украины и ее включение в западноевропейские экономические структуры. Одной из обсуждаемых тем является энергетическая безопасность Украины. Существующие структуры в северной Греции (Трансадриатический газопровод), трубопроводы-коннекторы и расширяющиеся мощности греческого порта Александруполис имеют решающее значение при обсуждении вопроса об энергетической независимости Украины от РФ, поясняет газета.

При этом приоритетом является продолжение поддержки боеспособности Украины. Потребности этой страны известны и в основном включают противовоздушную оборону, артиллерию, бронетехнику и истребительную авиацию. Потребность в стабильных поставках боеприпасов (155-мм снаряды) рассматривается в Афинах как возможность для расширения работы греческих оборонных компаний, отмечает газета.

Соглашения о гарантиях безопасности

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее сообщил, что, как надеются в Киеве, первые двусторонние договоры о гарантиях безопасности с европейскими странами будут заключены до конца текущего года. По словам Ермака, к декларации о долгосрочных гарантиях безопасности Украины, принятой Группой семи на полях саммита НАТО в Вильнюсе, присоединились уже 13 стран: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция. Ермак сообщил, что Украина и Великобритания уже начали переговоры о предоставлении Киеву гарантий безопасности. Ранее сообщалось, что аналогичные переговоры Украина проводит с США.

Группа семи на полях саммита НАТО, состоявшегося 11-12 июля в Вильнюсе, приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украины. Документ, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал.

После принятия декларации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и потенциально очень опасным.