СМИ: хакеры из России и Китая якобы получили доступ к переписке британских дипломатов

В службе радиоэлектронной разведки Великобритании заверили, что взломщики не добрались до секретной информации

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Хакеры из России и Китая якобы получили доступ ко внутренней системе МИД Великобритании, однако правительство Соединенного Королевства предпочло не предавать этот факт огласке. Об этом сообщила британская газета i со ссылкой на источник в Центре правительственной связи Великобритании (Government Communications Headquarters, GCHQ).

Он утверждает, что инцидент произошел в 2021 году, когда в результате взлома РФ и КНР сумели завладеть копиями переписки по электронной почте, внутренней коммуникации между сотрудниками Форин оффиса, их встреч через программу Teams. В GCHQ изданию сообщили, что доступ к этой информации хакеры получили из-за одного из работников британского МИД, который, "вероятно, случайно" открыл полученное по электронной почте зараженное сообщение.

В британской службе радиоэлектронной разведки заверили, что взломщики не добрались до секретной информации, однако высказали опасения, что Москва и Пекин смогли получить доступ к электронной переписке между послами или дипломатами за рубежом. Как пишет газета со ссылкой на экспертов, откровения из этих файлов могут теоретически ухудшить отношения между стратегическими партнерами или создать риск для дипломатов, работающих в странах с враждебным окружением.

"Это было очень стыдно и вызвало большую шумиху в правительстве, потому что они не знали, признавать это или нет. Это мог быть огромный объем информации", - сказал источник издания в спецслужбе.

При этом собеседники i подчеркнули, что сами атаки, которые якобы имели место, не были скоординированы Россией и Китаем.

Власти России последовательно отвергали обвинения Запада в причастности Москвы к хакерским атакам. Так, посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал высказывания американской администрации, согласно которым РФ якобы является "тихой гаванью" для киберпреступников, лживыми, безответственными, а также элементом гибридной войны против Москвы.