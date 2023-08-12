12 августа, 00:10

Республиканцы призвали Байдена отозвать запрос о предоставлении $24 млрд Украине

AP Photo/ Susan Walsh
Президент США Джо Байден (в центре)
© AP Photo/ Susan Walsh

Законодатели также указали на неправомерность действий главы государства и усталость американцев от финансирования конфликтов

ТАСС, 12 августа. Группа из 12 американских законодателей от Республиканской партии направила письмо президенту страны Джо Байдену с призывом отозвать запрос его администрации Конгрессу о предоставлении дополнительных $24 млрд на экстренную помощь и другие виды содействия Украине. Текст послания опубликовал в пятницу на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) член Палаты представителей Уоррен Дэвидсон.

"Мы просим вас отозвать свой запрос средств на дополнительные расходы [в виде $24 млрд для Украины] и придерживаться ограничений на расходы, установленных Законом о финансовой ответственности", - говорится в обращении законодателей.

Они также указали на неправомерность действий главы государства и усталость американцев от финансирования конфликтов. "Этот запрос усугубляет неконтролируемые дефицитные расходы вашей администрации и предполагает обход двухпартийного соглашения о потолке госдолга", - отметили авторы письма.

Читайте также
Член Палаты представителей внес в Конгресс статьи об импичменте БайденаРеспубликанцы рассмотрят запрос Байдена на новые расходыReuters: более 40% голосовавших за Байдена в 2020 году не видят экономических успехов США

"Американцы устали оплачивать бесконечные войны и хотят проведения политики, которая не только поможет восстановить финансовое здравомыслие в Вашингтоне, но и поставит Америку и американских граждан на первое место", - указали конгрессмены на отношение сограждан к трате средств на конфликты.

Администрация Байдена в четверг запросила у Конгресса США в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву, а также $8,5 млрд на содействие Украине и ряду других государств в сферах экономики и безопасности.

Суммарно президент добивается дополнительного финансирования в размере $40 млрд. Около половины этих средств администрация рассчитывает пустить на нужды, связанные с Украиной. Оставшуюся часть Вашингтон намерен направить, в частности, на устранение последствий стихийных бедствий на территории США ($12 млрд), охрану границ страны ($4 млрд) и размещение мигрантов ($2,2 млрд). 

Теги:
УкраинаСША
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация