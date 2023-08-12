Республиканцы призвали Байдена отозвать запрос о предоставлении $24 млрд Украине

Законодатели также указали на неправомерность действий главы государства и усталость американцев от финансирования конфликтов

ТАСС, 12 августа. Группа из 12 американских законодателей от Республиканской партии направила письмо президенту страны Джо Байдену с призывом отозвать запрос его администрации Конгрессу о предоставлении дополнительных $24 млрд на экстренную помощь и другие виды содействия Украине. Текст послания опубликовал в пятницу на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) член Палаты представителей Уоррен Дэвидсон.

"Мы просим вас отозвать свой запрос средств на дополнительные расходы [в виде $24 млрд для Украины] и придерживаться ограничений на расходы, установленных Законом о финансовой ответственности", - говорится в обращении законодателей.

Они также указали на неправомерность действий главы государства и усталость американцев от финансирования конфликтов. "Этот запрос усугубляет неконтролируемые дефицитные расходы вашей администрации и предполагает обход двухпартийного соглашения о потолке госдолга", - отметили авторы письма.

"Американцы устали оплачивать бесконечные войны и хотят проведения политики, которая не только поможет восстановить финансовое здравомыслие в Вашингтоне, но и поставит Америку и американских граждан на первое место", - указали конгрессмены на отношение сограждан к трате средств на конфликты.

Администрация Байдена в четверг запросила у Конгресса США в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву, а также $8,5 млрд на содействие Украине и ряду других государств в сферах экономики и безопасности.

Суммарно президент добивается дополнительного финансирования в размере $40 млрд. Около половины этих средств администрация рассчитывает пустить на нужды, связанные с Украиной. Оставшуюся часть Вашингтон намерен направить, в частности, на устранение последствий стихийных бедствий на территории США ($12 млрд), охрану границ страны ($4 млрд) и размещение мигрантов ($2,2 млрд).