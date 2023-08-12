Претендент на пост президента США обещает гарантировать, что Украина не вступит в НАТО

Вивек Рамасвами также отметил, что в случае его победы на выборах Вашингтон возобновит экономические связи с Москвой

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Претендент на должность президента США республиканец Вивек Рамасвами заявил о готовности в случае победы на выборах в 2024 году дать гарантии того, что Украина не станет членом Североатлантического альянса.

"Мы поддержим замораживание существующих линий контроля, возобновление экономических связей с Россией и дадим твердые гарантии того, что НАТО не примет в свои ряды Украину", - написал он в социальной сети X (ранее Twitter), излагая основные положения предвыборной программы в области внешней политики. Одновременно Рамасвами выступил с утверждением, что "в ответ на это Россия прекратит военное сотрудничество с Китаем, выведет ядерное оружие из Калининграда и откажется от военного присутствия в Западном полушарии".

Он также заявил, что намерен изменить позицию США в отношении КНР. "Мы будем и далее удерживать Китай от аннексии Тайваня, для чего отойдем от стратегической неопределенности и скажем ясно: "Мы будем защищать Тайвань до 2029 года, но не после". К этому моменту мы должны уже быть независимыми от Тайваня в сфере производства полупроводников. Кроме того, мы снизим экономическую зависимость от Китая, укрепим отношения с Индией, Японией и Южной Кореей, а также наши собственные возможности по защите от кибернетических и ядерных атак", - добавил претендент на высший государственный пост.

Рамасвами является основателем биофармацевтической компании Roivant Sciences, а также исполнительным председателем инвестиционного фонда Strive Asset Management. 22 февраля он объявил, что намерен участвовать в президентских выборах в США в 2024 году. Ранее Рамасвами уже выступал за сокращение американской поддержки Украины. Он планирует представить детали своей внешнеполитической программы 17 августа.