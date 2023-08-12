Конгрессвумен США сравнила режим Байдена с хунтами в странах третьего мира и диктатурами

По словам Марджори Тейлор-Грин, решение назначить Дэвида Уайсса спецпрокурором по делу Хантера Байдена является прикрытием расследования

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) считает, что режим американского лидера Джо Байдена сопоставим с хунтами в странах третьего мира и диктатурами Европы XX века. Такое мнение она выразила, комментируя решение генерального прокурора Соединенных Штатов Меррика Гарленда назначить Дэвида Уайсса спецпрокурором по делу сына президента Хантера Байдена.

"Сегодняшнее решение Меррика Гарленда назначить Дэвида Уайсса спецпрокурором для расследования (а в действительности для сокрытия) криминальной карьеры Хантера Байдена - это последнее событие в череде непрерывных коррупционных проявлений Джо Байдена и его режима. Обычно такое встречается только в хунтах третьего мира или диктатурах начала XX века в Европе. Это прикрытие, простое и очевидное", - написала она на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Это назначение призвано защитить Джо Байдена от серьезного и тщательного расследования, которое ведут в Конгрессе республиканцы. Данный шаг создает для семьи Байдена защиту, учитывая их преступления, связанные с торговлей влиянием и продажей доступа к "бренду" в лице занимавшего тогда пост вице-президента Джо Байдена. Каждая повестка, каждый письменный запрос, каждая стенограмма показаний или любое другое действие в рамках расследования о возможности импичмента будут заблокированы этим коррумпированным и беззаконным спецпрокурором под прикрытием "расследования", - объяснила Тейлор-Грин.

Она отметила, что республиканцы, в частности, комитет по надзору и подотчетности, за семь месяцев нашли "больше информации о преступлениях Джо Байдена и его сына <...>, чем коррумпированное министерство юстиции и особенно Дэвид Уайсс за годы". "На наших глазах осуществляется заговор с целью затуманить, отвлечь и в конечном счете спрятать коррумпированную модель бизнеса преступной семьи Байдена", - предупреждает законодатель.

Тейлор-Грин подчеркивает, что Уайсс, который "игнорировал горы доказательств вины Хантера Байдена", не просто "некомпетентен", но само его назначение является незаконным. "В требованиях четко сказано: "cпецпрокурор должен выбираться не из состава властей Соединенных Штатов". Дэвид Уайсс на данный момент является прокурором в штате Делавэр. Генеральный прокурор Джо Байдена нарушает закон прямо на наших глазах", - считает член Палаты представителей.

Расследование в отношении сына Байдена по вопросу о хранении оружия началось в 2018 году, когда стало известно, что в тот период у него был револьвер Colt Cobra и он принимал наркотики. Американское законодательство запрещает приобретать или хранить оружие людям, которые употребляют или хранят у себя наркотические вещества. В тот же период сын нынешнего президента США, представляющего Демократическую партию, проигнорировал требования властей об уплате налогов. Ставшие достоянием гласности решения органов прокуратуры по делу Хантера Байдена, позволяющие ему избежать тюрьмы, вызвали негодование у многих представителей оппозиции в лице Республиканской партии.