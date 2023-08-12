Ван И: геополитическая стратегия США подрывает стабильность в Южно-Китайском море

Глава МИД Китая подчеркнул, что в связи с такой позицией Вашингтона страны региона должны проявлять повышенную бдительность, прилагать усилия к обеспечению мира и стабильности

ПЕКИН, 12 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты ради собственных геополитических интересов стремятся подорвать стабильность в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"В угоду своей геополитической стратегии Соединенные Штаты в последнее время раздувают споры между КНР и Филиппинами из-за отмели Аюнгин, провоцируют усиление разногласий между двумя странами, подстрекают их к конфронтации, подрывают мир и спокойствие в ЮКМ", - приводит его слова сайт МИД Китая. Ван И подчеркнул, что в связи с такой позицией Вашингтона страны региона должны проявлять повышенную бдительность, прилагать усилия к обеспечению мира и стабильности в ЮКМ. Он напомнил, что Пекин неоднократно предлагал Маниле устранить существующие разногласия путем диалога.

"Надеюсь, Филиппины будут придерживаться консенсуса, который был достигнут в прошлом, ценить взаимное доверие, накопленное в процессе улучшения китайско-филиппинских отношений, будут стремиться к сотрудничеству с КНР, искать эффективные пути к обеспечению контроля над ситуацией в [Южно-Китайском] море", - добавил Ван И.

Он отметил, что Китай готов вместе с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) ускорить процесс переговоров о кодексе поведения в ЮКМ, который будет соответствовать нормам международного права. "Мы верим, что КНР и страны АСЕАН обладают необходимым потенциалом и мудростью для обеспечения мира и стабильности в ЮКМ", - подытожил китайский дипломат.

Разногласия из-за отмели Аюнгин

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на прошедшей неделе выразил Филиппинам поддержку в связи с инцидентом, в ходе которого корабль береговой охраны КНР применил водомет при маневрировании в опасной близости от филиппинских катеров в районе отмели Аюнгин. Американский дипломат напомнил, что в случае нападения Соединенные Штаты будут вынуждены действовать в соответствии с четвертой статьей договора о взаимной обороне, заключенного между Вашингтоном и Манилой в 1951 году.

По данным береговой охраны Филиппин, инцидент произошел во время сопровождения судов, перевозивших грузы для филиппинских военнослужащих, дислоцированных в районе отмели Аюнгин. В 1999 году власти Филиппин целенаправленно разместили американский десантный корабль "Сьерра Мадре" времен Второй мировой войны на мели в зоне спорных рифов в ЮКМ, чтобы контролировать действия КНР в этом регионе. Там постоянно присутствует небольшой контингент военнослужащих. Китай неоднократно требовал убрать это судно и грозил самостоятельно его отбуксировать.