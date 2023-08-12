Таиландская партия "Пхыа Тхаи" заручилась поддержкой большинства в парламенте

Предполагается, что голосование по кандидатуре нового премьер-министра страны пройдет не ранее 16 августа

БАНГКОК, 12 августа. /ТАСС/. Возглавляющая формирование правительственной коалиции Таиланда партия "Для тайцев" ("Пхыа Тхаи") договорилась с партиями "Народная государственная сила" ("Пхаланг Прачарат") и "Объединенная таиландская нация" ("Руам Тхаи Сан Чат") о поддержке своего кандидата на пост премьер-министра страны в обмен на представительство в кабинете министров. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Таким образом, коалиция во главе с "Пхыа Тхаи" будет располагать 315 депутатскими мандатами в 500-местной Палате представителей. Наличие в этой коалиции представляющих военные круги "Народной государственной силы" и "Объединенной таиландской нации" должно быть позитивно воспринято в Сенате, который также принимает участие в выборах нового главы правительства вместе с членами нижней палаты Национальной ассамблеи. Большая часть сенаторов была назначена Национальным советом по поддержанию мира и порядка, учрежденным после военного переворота в мае 2014 года и распущенным в июле 2019 года. Незадолго до роспуска совет назначил многих лояльных нынешнему правительству сенаторов, срок полномочий которых ограничен пятью годами.

Парламент Таиланда проведет голосование по кандидатуре нового премьера не ранее 16 августа, когда Конституционный суд (КС) страны должен вынести решение по петиции о повторном выдвижении лидера партии "Движение вперед" Питы Лимчароенрата на пост главы правительства. Управление омбудсмена Таиланда ранее обратилось в КС с ходатайством о вынесении формального постановления об отклонении кандидатуры Лимчароенрата на пост премьера. Это связано с поступлением многочисленных жалоб от общественности и членов парламента после того, как 19 июля на совместном заседании обеих палат 750-местной Национальной ассамблеи депутаты и сенаторы отказались повторно рассматривать кандидатуру Лимчароенрата, который во время голосования 13 июля не получил достаточной поддержки, чтобы возглавить правительство.

После неудачной попытки партии Лимчароенрата сформировать правительство "Пхыа Тхаи" выдвинула кандидатом в премьеры Сеттху Тхависина.