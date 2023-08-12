Казахстан и Узбекистан провели совместные антитеррористические учения "Кинжал-2023"

Как напомнили в Минобороны Казахстана, первый этап в форме компьютерного командно-штабного взаимодействия прошел в начале августа

АСТАНА, 12 августа. /ТАСС/. Совместные учения "Канжар-2023" ("Кинжал"- 2023), направленные на отработку взаимодействия в борьбе с с террористическими угрозами, провели военнослужащие Казахстана и Узбекистана на полигоне "Оймаш" в Мангистауской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Казахстана.

"По замыслу учения, в регионе активизировались группировки международной террористической организации. Для обеспечения маршрутов наркотрафика они создали опорные базы, схроны оружия и боеприпасов. Перед сводным тактическим отрядом подразделений специального назначения Казахстана и Узбекистана поставлена задача обнаружить, локализовать и ликвидировать незаконные вооруженные формирования", - говорится в сообщении.

За активной фазой учений наблюдали министры обороны Казахстана и Узбекистана Руслан Жаксылыков и Баходир Курбанов.

В ведомстве напомнили, что первый этап учений в форме компьютерного командно-штабного взаимодействия стороны провели в начале августа.

"На втором этапе практические действия отрабатывались как днем, так и ночью на базе учебного полигона "Оймаша" Актауского гарнизона в природно-климатических условиях, осложненных высокой температурой воздуха и запыленностью", - добавили в пресс-службе.