12 августа, 05:48
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку заявили об обстреле позиций армии Азербайджана на границе с Арменией и в Карабахе

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана, подразделения республики предприняли "адекватные ответные меры"

БАКУ, 12 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в приграничном Кельбаджарском районе, сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

"11 августа с 21:10 до 21:30 (с 20:10 до 20:30 мск - прим. ТАСС) подразделения Вооруженных сил Армении <…> подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Бязирхана и Зяйлик Кельбаджарского района", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, утром в субботу обстрелу подверглись позиции ВС республики в Агдамском районе. "12 августа в 07:43 (06:43 мск - прим. ТАСС) незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции нашей армии в Агдамском направлении", - заявило Минобороны.

Азербайджанские подразделения предприняли "адекватные ответные меры", сказано в сообщении министерства. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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