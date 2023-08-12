Армения обратилась в ООН с просьбой провести заседание Совбеза по ситуации в Карабахе

Постоянный представитель республики при всемирной организации Мгер Маргарян попросил предоставить армянской делегации возможность участвовать в мероприятии

ЕРЕВАН, 12 августа. /ТАСС/. Ереван обратился в ООН с просьбой провести экстренное заседание Совбеза для обсуждения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

"11 августа Республика Армения обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой о созыве экстренного заседания в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в результате принудительной полной блокады мирного населения Нагорного Карабаха", - отмечается в сообщении.

В обращении постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян также попросил организацию предоставить армянской делегации возможность участвовать в заседании Совбеза.

Единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению - Лачинский коридор - остается перекрытой. По данным армянской стороны, его заблокировала 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев, представившихся экологами, а затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари. Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и МККК. 15 июня 2023 года после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.