12 августа, 07:20
Военная операция на Украине

Кулеба заявил, что Украину ждет тяжелая осень из-за усиливающихся призывов к переговорам

Georg Wendt - Pool/ Getty Images
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
© Georg Wendt - Pool/ Getty Images

По словам главы МИД страны, осенью "будет много тяжелых международных саммитов, на которых Украине нужно обеспечить количественное и качественное присутствие всего мира"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Украину ждет тяжелая осень, потому что мировое сообщество все больше склоняется к необходимости проведения переговоров об окончании конфликта. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинскому журналисту Вадиму Карпьяку.

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"Украину ждет тяжелая осень, - приводит слова Кулебы украинское издание "Страна". - Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю <...>, будет тяжелая осень, усиливаются голоса в разных странах мира о том, что [сохраняются] проблемы, что нужны переговоры".

По словам Кулебы, "это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса". "Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства, чтобы эти голоса угасали", - подчеркнул министр. Также, по его словам, осенью "будет много тяжелых международных саммитов, на которых Украине нужно обеспечить количественное и качественное присутствие всего мира".

Российская сторона на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно конфликта на Украине. Как заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой к дипломатическому решению кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией. 

Теги:
УкраинаКулеба, Дмитрий ИвановичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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