12 августа, 07:13,
обновлено 12 августа, 07:26
Военная операция на Украине

В Кривом Роге произошли взрывы

В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Взрывы произошли в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает издание Klymenko Time.

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Эту информацию подтвердил глава городского совета обороны, мэр города Александр Вилкул. "Кривой Рог. Взрывы", - написал он в своем Telegram-канале.

Вилкул призвал местных жителей не вести фото- и видеосъемку и не публиковать кадры в социальных сетях. Между тем фотографии облаков дыма на местах взрыва уже публикуют украинские СМИ.

В настоящее время в семи регионах страны, в том числе в Днепропетровской области, объявлена воздушная тревога. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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