В Кривом Роге произошли взрывы

В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Взрывы произошли в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает издание Klymenko Time.

Эту информацию подтвердил глава городского совета обороны, мэр города Александр Вилкул. "Кривой Рог. Взрывы", - написал он в своем Telegram-канале.

Вилкул призвал местных жителей не вести фото- и видеосъемку и не публиковать кадры в социальных сетях. Между тем фотографии облаков дыма на местах взрыва уже публикуют украинские СМИ.

В настоящее время в семи регионах страны, в том числе в Днепропетровской области, объявлена воздушная тревога.