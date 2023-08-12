СМИ: на западе Судана при межплеменных столкновениях погибли не менее 120 человек

По сведениям телеканала Al Arabiya, наиболее ожесточенные стычки произошли в граничащих с Чадом районах

КАИР, 12 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 120 человек стали жертвами межплеменных столкновений в западном регионе Дарфур за минувшие два дня. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его информации, наиболее ожесточенные стычки на почве межплеменной розни произошли в граничащих с Чадом районах, в частности, в штате Южный Дарфур. Сообщается также о пострадавших, их число канал не приводит.

Al Arabiya передает, что в этом штате с утра также возобновились интенсивные боестолкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназа) Судана. В частности, в столице Южного Дарфура, городе Ньяла, противоборствующие стороны обмениваются артиллерийскими ударами.

С начала конфликта в стране в результате боев между суданской армией и отрядами спецназа, а также сопровождающих их вооруженных межплеменных столкновений в Дарфуре погибли не менее 5 тыс. человек.