12 августа, 08:15
Попытка госпереворота в Нигере

Al Jazeera: встреча начальников генштабов стран ECOWAS по Нигеру состоится 14 августа

Она пройдет в Гане

КАИР, 12 августа. /ТАСС/. Встреча начальников генштабов вооруженных сил государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), посвященная ситуации в Нигере, пройдет в Гане 14 августа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

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По его информации, "заседание для дальнейших консультаций перенесено на понедельник".

Изначально встреча для обсуждения плана действия для урегулирования ситуации в Нигере была запланирована на 12 августа, однако в пятницу телеканал Al Mayadeen сообщил, что заседание переносится на следующую неделю. 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
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