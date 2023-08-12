Al Jazeera: встреча начальников генштабов стран ECOWAS по Нигеру состоится 14 августа

Она пройдет в Гане

КАИР, 12 августа. /ТАСС/. Встреча начальников генштабов вооруженных сил государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), посвященная ситуации в Нигере, пройдет в Гане 14 августа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По его информации, "заседание для дальнейших консультаций перенесено на понедельник".

Изначально встреча для обсуждения плана действия для урегулирования ситуации в Нигере была запланирована на 12 августа, однако в пятницу телеканал Al Mayadeen сообщил, что заседание переносится на следующую неделю.