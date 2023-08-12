В Нигере назвали вторжение ECOWAS полицейской акцией по освобождению президента республики

Оно не будет войной, отметил глава МИД Нигера Асуми Масуду

КАИР, 12 августа. /ТАСС/. Возможное использование военного варианта странами-членами Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) для урегулирования ситуации в Нигере не будет войной, а станет операцией сил безопасности против лиц, захвативших и удерживающих президента страны Мохамеда Базума.

Об этом заявил находящийся за пределами страны нигерский министр иностранных дел Асуми Масуду.

"Военный вариант ECOWAS будет не войной, а скорее полицейской операцией против захвативших в заложники президента [Нигера] Базума и его семью", - указал Масуду, слова которого привел телеканал Asharq.