12 августа, 09:24
Попытка госпереворота в Нигере

В Нигере назвали вторжение ECOWAS полицейской акцией по освобождению президента республики

Оно не будет войной, отметил глава МИД Нигера Асуми Масуду

КАИР, 12 августа. /ТАСС/. Возможное использование военного варианта странами-членами Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) для урегулирования ситуации в Нигере не будет войной, а станет операцией сил безопасности против лиц, захвативших и удерживающих президента страны Мохамеда Базума.

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Об этом заявил находящийся за пределами страны нигерский министр иностранных дел Асуми Масуду.

"Военный вариант ECOWAS будет не войной, а скорее полицейской операцией против захвативших в заложники президента [Нигера] Базума и его семью", - указал Масуду, слова которого привел телеканал Asharq. 

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НигерПопытка госпереворота в Нигере
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