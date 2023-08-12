СМИ: менее 9% украинских беженцев трудоспособного возраста получили работу в Бельгии

Как отметила газета Le Soir, главными проблемами являются незнание языков и отсутствие подтвержденных в ЕС дипломов об образовании

БРЮССЕЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Менее 9% беженцев с Украины трудоспособного возраста за полтора года украинского конфликта смогли получить работу в Бельгии, главными проблемами являются незнание языков и отсутствие подтвержденных в ЕС дипломов об образовании. Об этом сообщила газета Le Soir.

Она отмечает, что для большинства украинцев, прибывших в страну с марта 2022 года, получить работу - это огромная проблема в независимости от региона проживания. Издание указывает, что из-за незнания языков и отсутствия европейских дипломов одним из основных возможных видов занятости для украинцев являются клининговые услуги.

Согласно опубликованной в статье статистике, в общей сложности 72,6 тыс. граждан Украины получили в королевстве официальный статус временной защиты (так в Бельгии называется специальный статус для украинских беженцев, прибывших в страну после 24 февраля 2022 года). 63% из них, или 45,7 тыс. человек, являются лицами трудоспособного возраста (с 18 до 65 лет). Однако из них легальную работу в Бельгии смогли получить только 3,8 тыс. человек, что составляет менее 9% от всего трудоспособного населения.

Издание отмечает, что украинские беженцы не очень активно ищут работу. На данный момент в трех региональных базах данных по трудоустройству - VDAB во Фландрии, FOREM в Валлонии и Actiris в Брюссельском федеральном регионе - зарегистрированы в общей сложности 18,75 тыс. человек, то есть около 40% от всех беженцев трудоспособного возраста.

Газета также не исключает, что часть украинцев смогли найти заработок на черном рынке, в частности, через выходцев с Украины, проживавших в Бельгии до 2022 года.

Le Soir отмечает, что власти намерены принять меры против недостаточной заинтересованности беженцев искать легальную работу, поэтому с октября в Валлонии и Брюсселе получать социальные пособия смогут только те беженцы, которые встанут на учет на биржу труда. Во Фландрии это правило действовало с начала конфликта, и там на бирже труда зарегистрированы 12,1 тыс. беженцев, а в остальной части страны - 6,65 тыс.