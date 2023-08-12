Украина открыла регистрацию судов для прохода по временным коридорам в Черном море

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что "не может раскрыть подробности" относительно количества зарегистрированных судов

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Регистрация торговых судов, готовых проходить по объявленным Киевом временным маршрутам в украинские порты на Черном море, открыта. Об этом заявил в субботу спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Принято решение наконец решить эту проблему - открыть эти пути морских коммуникаций. Соответственно, предупреждены судовладельцы и капитаны судов, что опасность существует. <...> Поэтому, конечно, это все будет происходить под наблюдением Вооруженных сил Украины. <...> И сейчас уже открыта регистрация, координатор уже работает", - приводит слова Плетенчука украинское агентство УНН.

Спикер отметил, что "не может раскрыть подробности" относительно количества зарегистрированных судов, также, по его словам, еще не определены сроки, на которые открыты временные маршруты.

10 августа Украина объявила о временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих из или в порты Черноморск, Одесса и Южный. В Киеве предупреждают, что на маршруте сохраняется военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях".

Ранее Минобороны РФ предупредило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. В ведомстве подчеркнули, что страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Также несколько районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря считаются временно опасными для судоходства. Решение было принято на фоне прекращения действия зерновой сделки и гуманитарного морского коридора.