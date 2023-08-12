Туркмения выступила за усиление научного сотрудничества в изучении водного баланса Каспия

Глава МИД республики Рашид Мередов отметил, что в настоящее время уровень моря близок к минимальным значениям за все время инструментальных наблюдений

ТУРКМЕНБАШИ /Туркмения/, 12 августа. /ТАСС/. Туркмения выступает за усиление научного сотрудничества прикаспийских государств в изучении водного баланса и определении причин колебаний уровня Каспийского моря. Об этом заявил заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов.

"Острейшей проблемой является уменьшение площади водного пространства Каспия. <...> В этой связи остро встает необходимость усилить научное сотрудничество в изучении водного баланса и определении причин колебаний уровня Каспийского моря с целью его прогнозирования, что имеет большое значение, как для сохранения экосистемы Каспийского моря, так и для экономик прибрежных регионов прикаспийских государств", - сказал он в ходе научно-практической конференции "Каспийское море - море мира и дружбы".

Мередов отметил, что в настоящее время уровень моря близок к минимальным значениям за все время инструментальных наблюдений: в последние 25 лет он снизился почти на 2 м, что приводит к отступлению моря на значительные расстояния. По сведениям Координационного комитета по гидрометеорологии Каспийского моря, в 2022 году скорость падения уровня моря по сравнению с 2021 годом увеличилась, в среднем этот показатель равен 20 см за год. Мередов отметил, что основной причиной этого стал пониженный сток Волги в 2022 году (на нее приходится 80% объема воды, ежегодно получаемой Каспием), который был существенно ниже нормы.

"В связи с прогнозируемой низкой водностью реки Волга в 2023 году ожидается дальнейшее снижение уровня Каспийского моря. Одновременно в некоторых местах допускается бесконтрольное использование морской воды путем ее опреснения в больших объемах для хозяйственных нужд. Все вышеперечисленное вызывает серьезные опасения", - добавил министр.

Он также сообщил, что на сегодняшний день существуют две основные концепции причин изменения уровня Каспийского моря: климатическая и геологическая. При этом степень их воздействия является предметом научных исследований, этим занимаются эксперты пяти прибрежных государств. "Но до сих пор нет единого мнения о причинах изменения уровня Каспийского моря, и поэтому нет возможности с уверенностью прогнозировать тенденции развития этого процесса", - пояснил министр.

Мередов напомнил, что в 2018 году занимавший тогда пост президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на V Каспийском саммите в казахстанском Актау, в этой связи внес предложение разработать пятистороннее соглашение о сотрудничестве в сфере науки между пятью прикаспийскими государствами. "Сегодня эта работа ведется экспертами наших государств", - сказал глава МИД.

Сотрудничество по Каспию

Мередов добавил, что власти Туркмении выступают за максимальное использование созданных механизмов сотрудничества по Каспийскому морю. "Туркменистан убежден, что сегодня главной задачей является максимальное задействование созданных механизмов сотрудничества на Каспии, отраженных в первую очередь в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Ключевая роль в координации этой работы возложена на внешнеполитические ведомства прикаспийских государств. Откровенно говоря, за 5 лет, прошедших с момента принятия конвенции, мы не можем констатировать здесь заметный результат. Такую ситуацию надо менять, используя имеющиеся возможности и форматы, важнейшие договоренности, достигнутые главами государств, должны быть полностью реализованы", - сказал он.

Мередов также рассказал, что в этом году по инициативе РФ планировалось проведение совещания министров иностранных дел прикаспийских государств. "И Туркменистан своевременно позитивно отреагировал на эту инициативу, всецело поддержал ее. К сожалению, совещание до сих пор не состоялось, надеемся, что до конца года оно будет проведено", - отметил он.

Туркмения считает необходимым, по словам министра, на этой встрече в первую очередь рассмотреть вопросы, связанные с практическим осуществлением положений Конвенции о правовом статусе Каспия и остальных пятисторонних документов, принятых прикаспийскими странами. "Кроме того, полагаем нужным определить площадку для выработки мер, направленных на оздоровление экологической обстановки на Каспийском море", - добавил глава МИД.

12 августа 2006 года вступила в силу Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция), а в 2018 году была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря - исторический документ, зафиксировавший договоренности об основных принципах и порядке взаимодействия пяти прибрежных государств.

О конференции

Научно-практическая конференция "Каспийское море - море мира и дружбы" проходит в субботу в городе Туркменбаши. Она приурочена к Международному дню Каспийского моря, который отмечается 12 августа. Участники форума, среди которых представители посольств прикаспийской пятерки государств, международных организаций (ООН, Евросоюза, ОБСЕ), а также руководители и специалисты ряда туркменских министерств и ведомств, обсуждают актуальные вопросы каспийской проблематики: взаимодействие прибрежных стран в политической, экономической, научной, экологической и других областях.