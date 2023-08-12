В Ереване сообщили о нехватке воды в Карабахе из-за блокады Лачинского коридора

По словам пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян, из-за нехватки топлива насосы работают на половине мощности

ЕРЕВАН, 12 августа. /ТАСС/. Население Нагорного Карабаха столкнулось с нехваткой воды из-за блокады Азербайджаном Лачинского коридора. Об этом написала в соцсети X (ранее Twitter) пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"В условиях острого гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в летнюю погоду люди сталкиваются с нехваткой воды. Из-за нехватки топлива насосы работают на половине мощности", - отметила она.

Единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению - Лачинский коридор - остается перекрытой. По данным армянской стороны, его заблокировала 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев, представившихся экологами, а затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари. Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и МККК. 15 июня после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.