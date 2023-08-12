Анваара Уль Хак Какара назначили исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана

По сведениям телеканала Geo News, решение приняли после консультаций между уходящим в отставку премьером Шахбазом Шарифом и лидером оппозиции Раджой Риазом

ИСЛАМАБАД, 12 августа. /ТАСС/. Сенатор от провинции Белуджистан Анваар Уль Хак Какар назначен исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана. Об этом сообщил телеканал Geo News со ссылкой на заявление канцелярии главы правительства страны.

По его данным, решение о назначении было принято после консультаций между уходящим в отставку премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и лидером оппозиции Раджой Риазом.

"Мы решили, что исполняющим обязанности премьер-министра будет представитель меньшей провинции", - приводит телеканал слова Риаза.

9 августа Шариф направил на утверждение президенту республики Арифу Алви уведомление о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента). С согласия главы государства нижняя палата распускается незамедлительно, правительство уходит в отставку. На смену уходящему кабмину должен быть сформирован временный. По конституции страны, если бы Шарифу и Риазу не удалось договориться о кандидатуре и.о. премьера в течение трех дней, то эту задачу призван был бы решать специальный парламентский комитет, в состав которого входит равное число представителей правящей партии и оппозиции.

Пятилетний срок работы нижней палаты парламента должен был закончиться 12 августа. Согласно Конституции Пакистана, всеобщие выборы проводятся в течение 60 дней после обычного роспуска нижней палаты, а в случае ее досрочного роспуска - в течение 90 дней.